Hiszpański golfista Sergio Garcia ogłosił, że opuszcza LIV Golf i wróci do DP World Tour w 2027 roku. 46-letni sportowiec nie wykluczył również możliwego powrotu do PGA Tour i chce ponownie znaleźć się w reprezentacji Europy na Ryder Cup.

Powrót do DP World Tour

Jak informuje Channel NewsAsia, Garcia dołączył do LIV Golf w czerwcu 2022 roku, krótko po uruchomieniu serii. Golfista oświadczył teraz, że nie weźmie udziału w jej kolejnej fazie.

Informując o powrocie do DP World Tour w serwisie społecznościowym X, Garcia zaznaczył, że ten tour był ważną częścią jego kariery od samego początku i że jest dumny, iż ponownie może nazywać go swoim domem.

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Sytuacja wokół LIV Golf

Garcia został kolejnym znanym zawodnikiem, który ogłosił odejście z LIV Golf, po Jonie Rahmie, Ianie Poulterze, Tyrrellu Hattonie i Graeme'ie McDowellu. Według publikacji seria próbuje wyjść z postępowania upadłościowego na podstawie Rozdziału 11 w ramach restrukturyzacji modelu własności po tym, jak Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej w kwietniu zapowiedział ograniczenie finansowania.

W latach 1999–2020 Garcia zdobył 27 tytułów w European Tour i PGA Tour, w tym wygrał Masters w 2017 roku.

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