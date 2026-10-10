Hearts rozgromił St Mirren 5:0 w meczu szkockiej Premiership w Edynburgu w Szkocji. Zespół Woutera Vranckena odniósł najwyższe domowe zwycięstwo ligowe od trzech i pół roku, informuje Sky Sports.

Gole na Tynecastle

W 20. minucie wynik otworzył Laurent Mendy. Calvin Miller wykorzystał dwa rzuty karne — w 32. i 50. minucie. Claudio Braga zdobył bramkę w 54. minucie, a Josh McPake ustalił wynik w 80. minucie.

Gospodarze dominowali od początku meczu. W pierwszej połowie McPake wywalczył rzut karny po faulu Aleksa Gogicia. Na początku drugiej połowy Liam Donnelly sfaulował Jamesa Wilsona w polu karnym gości, po czym Miller po raz drugi wykorzystał jedenastkę.

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W 54. minucie Miller podał do Bragi, który minął bramkarza Jacoba Chapmana i zdobył czwartą bramkę. Pod koniec spotkania McPake strzelił piątego gola dla Hearts.

Sytuacja w tabeli

Zwycięstwo 5:0 było dla Hearts najwyższym w meczu ligowym na stadionie Tynecastle od kwietnia 2023 roku, gdy zespół pokonał Ross County 6:1. Hearts zajmuje trzecie miejsce, ścigając Rangers i Celtic, oraz pozostaje najskuteczniejszym zespołem ligi.

Dla St Mirren porażka była czwartą z rzędu. Główny trener Craig McLeish stwierdził, że można było uniknąć dwóch rzutów karnych, a pozostałe trzy gole były skutkiem indywidualnych błędów jego zespołu.

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