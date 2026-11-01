W Szkocji Hibernian pokonał Hearts 2:1 w półfinale Pucharu Ligi Szkockiej na Hampden Park i awansował do finału turnieju. Rywalem drużyny w decydującym meczu będzie Rangers, a finał zaplanowano na 13 grudnia.

Powrót do gry w pierwszej połowie

Hearts objęło prowadzenie już w czwartej minucie: Claudio Braga strzelił głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Hibernian wyrównał w 19. minucie dzięki Martinowi Boyle'owi, a w 42. minucie Jamie McGrath wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

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Jak podaje Sky Sports, po przerwie Hearts nadal stwarzało zagrożenie w ataku, jednak Hibernian utrzymał przewagę dzięki solidnej grze w obronie.

Pierwsze zwycięstwo na tym stadionie

Dla trenera Hibernianu, Marinki Radejki, ten mecz był pierwszym zwycięstwem na stanowisku. Zespół po raz pierwszy w historii pokonał również swojego edynburskiego rywala na Hampden Park. Wcześniej Hearts wygrało wszystkie cztery bezpośrednie spotkania klubów na tym stadionie — w 2006, 2012, 2020 i 2022 roku.

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