Narciarz alpejski Lucas Pinheiro Braathen, reprezentujący Brazylię, powiedział, że utworzenie niezależnego zespołu dało mu większą kontrolę nad decyzjami sportowymi i komercyjnymi oraz pomogło mu ponownie zrozumieć, dlaczego wybrał ten sport. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na wywiad Reutersa.

Powrót do rywalizacji

Braathen odszedł ze sportu w 2023 roku w wieku 23 lat po sporze z Norweską Federacją Narciarską. W tym samym roku wygrał Puchar Świata w slalomie, lecz później ogłosił zakończenie kariery.

Jak powiedział sportowiec, miał wybór: nadal startować w systemie, który przestał odpowiadać jego ambicjom, albo zrezygnować z rywalizacji i żyć na własnych zasadach. Braathen powiedział Reutersowi, że skoncentrował wszystkie siły na dążeniu do zostania najlepszym narciarzem alpejskim na świecie, jednak w tej pogoni stracił odpowiedź na pytanie, po co jeździ na nartach.

W marcu 2024 roku ogłosił powrót, a w następnym sezonie zaczął reprezentować Brazylię. Matka Braathena jest Brazylijką, a ojciec Norwegiem.

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Sukces olimpijski i partnerstwa

W lutym Braathen zdobył złoty medal w slalomie gigancie na igrzyskach Mediolan—Cortina. Został pierwszym zimowym mistrzem olimpijskim Brazylii, a nagroda ta była pierwszym medalem zimowych igrzysk olimpijskich dla Brazylii i dla jakiegokolwiek kraju Ameryki Południowej.

Później sportowiec wygrał ubiegły sezon Pucharu Świata w slalomie gigancie i zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zaznaczył również, że niezależny zespół pozwala mu postrzegać umowy komercyjne jako twórcze partnerstwa, a nie zwykły sponsoring.

Firma Atomic w tym tygodniu przedłużyła umowę z Braathenem do 2030 roku. Narciarz alpejski poinformował, że jego rola obejmuje pomoc w opracowywaniu sprzętu. Pracuje również nad sportowymi inicjatywami dla młodzieży w Brazylii, jednocześnie przyznając, że narciarstwo pozostaje niedostępne dla wielu mieszkańców kraju.

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