Australijski klub Gold Coast Suns, który awansował do serii finałowej kobiecej Australian Football League (AFLW), może rozegrać mecz u siebie poza Carrara Stadium na Gold Coast. Arena będzie niedostępna w drugim, trzecim i czwartym tygodniu serii finałowej z powodu meczu reprezentacji Australii w krykiecie T20 z Anglią, informuje ABC News Australia.

Alternatywne areny

Klub i AFL rozważają alternatywne miejsca rozegrania meczów. Wśród opcji są Bright Homes Arena w Springfield, domowa arena Brisbane Lions, a także Fankhauser Reserve w Southport.

Mecz na Fankhauser Reserve musiałby jednak zostać rozegrany w ciągu dnia. W listopadzie średnia temperatura wynosi około 28 stopni, a wilgotność może sięgać 70%. Klub oświadczył, że współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami nad ustaleniem domowych aren na każdy tydzień serii finałowej, gdy Carrara Stadium jest niedostępny.

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Sytuacja w tabeli

Po dwóch sezonach w dolnej części tabeli Suns awansowali na czwarte miejsce, odnosząc osiem zwycięstw, i po raz pierwszy od 2023 roku zakwalifikowali się do serii finałowej. Zwycięstwo nad GWS w niedzielę umocni pozycję zespołu w walce o czołową czwórkę i zagwarantuje domowy mecz w finałach.

W przypadku porażki z GWS zespół może spaść na siódme miejsce. Piąta lub szósta pozycja oznaczałaby dla Suns domowy mecz już w przyszłym tygodniu, a Carrara Stadium byłby w takim przypadku dostępny. Trener Rhyce Shaw powiedział, że zespół koncentruje się na meczu z GWS, a kwestię finałów rozważy po tym spotkaniu.

Podobny problem pojawił się w Geelong Cats: Kardinia Park będzie niedostępny w przyszłym tygodniu z powodu mistrzostw AUSX Supercross. Finał AFLW, jeśli jego gospodarzem będzie Melbourne, zaplanowano na 27 listopada na Princes Park o pojemności 13 tys. widzów, ponieważ Docklands Stadium jest zajęty przez koncert Harry’ego Stylesa.

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