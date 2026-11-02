Golfista Andrew Novak wygrał turniej Mexico Open w Vidanta Vallarta w Meksyku i zdobył swój pierwszy indywidualny tytuł PGA Tour. W rundzie finałowej uzyskał wynik 69, dwa uderzenia poniżej par, a jego przewaga nad najbliższymi rywalami wyniosła pięć uderzeń, poinformował Sky Sports News.

Decydująca seria na drugiej dziewiątce

Przed rundą finałową Novak miał przewagę sześciu uderzeń, którą wypracował dzięki rundom 61 i 62 w dwóch poprzednich dniach. Po bogeyu na 10. dołku jego przewaga zmniejszyła się do trzech uderzeń nad Stevenem Fiskiem i Norwegiem meksykańskiego pochodzenia Kristofferem Venturą.

Novak odpowiedział trzema birdie z rzędu na drugiej dziewiątce. Na 12. dołku par 5 zagrał z bunkra na odległość czterech stóp od dołka, na 13. wprowadził piłkę na green i zaliczył birdie dwoma puttami, a na 14. trafił putt z odległości 45 stóp. Po rundzie golfista powiedział, że ta seria w praktyce rozstrzygnęła wynik i że jest zadowolony ze swojej gry.

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Zmiany w klasyfikacji FedEx Cup

Fisk i Ventura zakończyli rundę finałową wynikiem 63. Dla Ventury drugie miejsce było najlepszym indywidualnym wynikiem w PGA Tour: awansował ze 108. na 76. miejsce w klasyfikacji FedEx Cup Fall i zapewnił sobie pełną kartę na 2027 rok. Pełne karty na następny sezon zachowują zawodnicy z pierwszej setki tej klasyfikacji.

Kanadyjczyk Mackenzie Hughes uzyskał 66 i dzielił czwarte miejsce z Benem Griffinem po podwójnym bogeyu Douga Ghima na 18. dołku. Hughes awansował na 101. miejsce w klasyfikacji, mając przed sobą jeszcze trzy turnieje. Novak przesunął się z 89. na 53. pozycję, a 20-letni student BYU Kihei Akina zakończył turniej rundą 59 i zajął 15. miejsce.

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