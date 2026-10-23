Angielski golfista Ian Poulter poinformował, że nie będzie kontynuował udziału w LIV Golf i nie dołączy do proponowanej nowej wersji serii, którą nazwał LIV 2.0. Informuje o tym Sky Sports News.

Decyzja po czterech sezonach

Poulter występował w LIV Golf od pierwszego turnieju serii, który odbył się w Londynie w 2022 roku. W ciągu ostatnich czterech sezonów był także współkapitanem drużyny Majesticks GC.

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W oświadczeniu w mediach społecznościowych golfista zaznaczył, że zdecydował się nie kontynuować współpracy z LIV 2.0. Jak powiedział, decyzja nie była łatwa i przez długi czas omawiał ją z rodziną oraz swoim zespołem.

Więcej czasu dla rodziny i golfa

Poulter wyjaśnił swój wybór chęcią spędzania większej ilości czasu w domu z rodziną, rzadszego podróżowania za granicę, skupienia się na golfie dla starszych graczy oraz zajmowania się innymi zainteresowaniami. Oświadczył, że uważa ten krok za właściwy na tym etapie swojego życia i kariery.

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