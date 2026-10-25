Japoński golfista Yuto Katsuragawa wygrał Genesis Championship, który odbył się na polu Woo Jeong Hills Country Club w Korei Południowej. Po czterech rundach 28-letni zawodnik zakończył turniej z wynikiem 13 uderzeń poniżej par, wyprzedzając najbliższych rywali o dwa uderzenia.

Przewaga po wyrównaniu rekordu pola

W przeddzień finałowego dnia Katsuragawa wyrównał rekord pola, pokonując trzecią rundę w 63 uderzeniach — osiem poniżej par i bez żadnego błędu. W decydującej rundzie zagrał ostrożniej, uzyskując wynik par 71. Mimo bogeya na ostatnim dołku golfista zachował komfortową przewagę nad rywalami.

Drugie miejsce podzielili Francuzi Frederic Lacroix i Martin Couvra. Lacroix zakończył ostatnią rundę z wynikiem 68 uderzeń, a Couvra — 69. Jak informuje Sky Sports, sukces ten był dla Katsuragawy drugim tytułem w DP World Tour.

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Wyniki pozostałych pretendentów

Południowoafrykanin Casey Jarvis, który rozpoczął niedzielną rundę na drugiej pozycji, spadł do grupy zawodników dzielących czwarte miejsce z wynikiem 10 uderzeń poniżej par. Do tej grupy należał również zwycięzca The Open Ryan Fox.

Lider klasyfikacji Race to Dubai Eugenio Chacarra zajął wspólne 22. miejsce, tracąc do zwycięzcy siedem uderzeń. Patrick Reed i Rory McIlroy nie wystąpili w Genesis Championship. Do końca sezonu europejskiego touru pozostały dwa turnieje — w Abu Zabi i Dubaju.

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