Golfistka Miyu Yamashita objęła samodzielne prowadzenie po drugiej rundzie turnieju LPGA Maybank Championship w Kuala Lumpur w Malezji. Broniąca tytułu mistrzowskiego zawodniczka zagrała rundę na 66 uderzeń, sześć poniżej par, i po dwóch rundach ma wynik 13 poniżej par. Wyprzedza najbliższe rywalki o dwa uderzenia, informuje Sky Sports.

Yamashita wyprzedza rywalki o dwa uderzenia

Yamashita, zwyciężczyni Women's Open 2025, powiedziała, że w tym sezonie rozgrywa dobre rundy, a jej gra i swing są w lepszej formie niż w ubiegłym roku.

Drugie miejsce dzielą Julia Lopez Ramirez i Pauline Roussin-Bouchard. Lopez Ramirez zakończyła rundę wynikiem 66, zaliczając birdie na trzech z czterech ostatnich dołków. Roussin-Bouchard prowadziła po pierwszej rundzie z przewagą jednego uderzenia.

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Hull dzieli piąte miejsce

Angielka Charley Hull zagrała drugą rundę na 69 uderzeń i dzieli piąte miejsce, tracąc do Yamashity cztery uderzenia. Na pierwszych sześciu dołkach zaliczyła pięć birdie i objęła prowadzenie, jednak pod koniec rundy zanotowała bogey na dwóch z trzech ostatnich dołków.

A Lim Kim uzyskała najlepszy wynik dnia — 64 uderzenia. Zajmuje czwarte miejsce, tracąc do liderki trzy uderzenia. Hae Ran Ryu wycofała się z turnieju przed startem pierwszej rundy z powodu urazu więzadła palca, którego doznała podczas jazdy wózkiem golfowym na środowym pro-amie. Yuri Yoshida, zwyciężczyni BMW Ladies Championship w Korei Południowej, zagrała 70 uderzeń i ma łączny wynik pięć poniżej par.

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