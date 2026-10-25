Singapurska golfistka Shannon Tan zajęła trzecie miejsce w turnieju Hero Women’s Indian Open, który zakończył się 25 października w Gurugramie w Indiach. Obrończyni tytułu ukończyła turniej z wynikiem 4 uderzeń poniżej par — 284. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Wyniki turnieju

Na polu DLF Golf and Country Club zwyciężyła reprezentantka Tajlandii Pornanong Phatlum, która uzyskała łączny wynik 11 uderzeń poniżej par — 277. Indyjska golfistka Vani Kapoor zajęła drugie miejsce, tracąc do zwyciężczyni cztery uderzenia.

Tan po pierwszej rundzie miała 68 uderzeń, czyli cztery poniżej par, i dzieliła drugą pozycję. W drugiej rundzie uzyskała 77 uderzeń — pięć powyżej par — i spadła na ex aequo 15. miejsce. Po dwóch rundach Singapurka traciła siedem uderzeń do liderki.

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Występ Tan

W sobotę Tan rozegrała rundę z wynikiem 67 uderzeń, czyli pięć poniżej par. Rundę finałową zakończyła wynikiem 72 uderzeń.

Wcześniej w październiku 22-letnia sportsmenka zdobyła brązowy medal w golfie indywidualnym na Igrzyskach Azjatyckich, zostając pierwszą reprezentantką Singapuru z medalem tych zawodów w golfie. W 2025 roku Tan wygrała dwa turnieje Ladies European Tour i została zwyciężczynią klasyfikacji sezonu LET.

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