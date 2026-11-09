Przewodniczący kolegium arbitrażu sportowego odwiedził Moskwę na krótko przed wydaniem orzeczenia na korzyść Federacji Rosyjskiej

Przewodniczący kolegium Sportowego Sądu Arbitrażowego Giulio Palermo, który kierował postępowaniem w sprawie powrotu rosyjskich reprezentacji hokejowych do międzynarodowych rozgrywek, we wrześniu odwiedził Moskwę.

22 września włoski prawnik wystąpił na Rosyjskim Międzynarodowym Kongresie Arbitrażowym, a już 9 października został mianowany przewodniczącym kolegium CAS w sprawie między Federacją Hokeja RF a Międzynarodową Federacją Hokeja.

Rozprawy odbyły się 23 i 26 października, a 30 października sąd jednogłośnie wydał orzeczenie na korzyść strony rosyjskiej, stwierdzając, że IIHF nie przedstawiła wystarczających dowodów uzasadniających wykluczenie drużyn z Rosji, co otwiera im drogę do powrotu na Mistrzostwa Świata w 2027 roku w Niemczech. W CAS potwierdzono fakt, że arbiter udał się na własny koszt przed swoim powołaniem, zapewniając, że wyjazd ten nie był związany z postępowaniem, a sam Palermo nazwał zarzuty dotyczące stronniczości bezpodstawnymi i obraźliwymi.

Poinformowało o tym szwajcarskie wydawnictwo Inside Paradeplatz.

Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) uchylił zakaz Międzynarodowej Federacji Hokeja (IIHF) dotyczący udziału rosyjskich drużyn w turniejach sezonu 2026–2027. Zakaz obowiązywał od 2022 roku, po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę. W IIHF wyrażono rozczarowanie decyzją sądu, jednak oświadczono, że zostanie ona wykonana. W CAS wyjaśniono, że federacja nie przedstawiła wystarczających dowodów potwierdzających swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa uczestników zawodów.

Były kanadyjski hokeista Wayne Gretzky poparł decyzję rządu Kanady o nieudzielaniu wiz rosyjskim hokeistom na udział w młodzieżowych mistrzostwach świata. Jego zdaniem władze kanadyjskie postąpiły słusznie, odmawiając reprezentacji Rosji dopuszczenia do turnieju.

Szwedzki Związek Hokeja oświadczył, że nie zagra z Rosją, jeśli drużyny spotkają się na młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Kanadzie. Turniej mężczyzn dla reprezentacji U20 rozpocznie się 26 grudnia w Edmonton i Red Deer.

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