Główny trener reprezentacji Anglii Steve Borthwick ogłosił 36-osobowy skład na Nations Championship. W kadrze nie znalazł się łącznik młyna Alex Mitchell, który doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w meczu Northampton z Gloucester, informuje Sky Sports News.

W składzie znalazło się 20 zawodników formacji młyna i 16 zawodników formacji ataku. Drużyna zbierze się 2 listopada w ośrodku treningowym Anglii w Pennyhill Park. 8 listopada Anglicy zagrają z Australią na Allianz Stadium w meczu czwartej rundy turnieju.

Kontuzja Mitchella

Mitchell opuścił boisko po 21 minutach meczu Northampton z Gloucester, który zakończył się zwycięstwem jego zespołu 28:14. Zastąpił go 20-letni Jonny Weimann. Aktualizacja dotycząca urazu rugbisty jest oczekiwana później.

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Pod nieobecność Mitchella do składu powołano łączników młyna Bena Spencera i Harry’ego Randalla. Fin Smith również znalazł się w kadrze, choć opuścił trzydniowe zgrupowanie treningowe zespołu przed serią meczów.

Następne mecze

Po spotkaniu z Australią reprezentacja Anglii zagra z Japonią 14 listopada i z Nową Zelandią 21 listopada. Oba mecze zaplanowano na Allianz Stadium.

Borthwick oświadczył, że nadchodzące mecze z zespołami z półkuli południowej będą miały szczególne znaczenie, ponieważ będą ostatnią okazją do gry z takimi rywalami przed mistrzostwami świata w Australii w 2027 roku. Finałowy weekend Nations Championship odbędzie się w Twickenham od 27 do 29 listopada.

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