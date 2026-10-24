W Anglii trener Tottenhamu Roberto De Zerbi przed sobotnim meczem Premier League z Chelsea na Stamford Bridge powiedział, że nie uważa sztabu medycznego za odpowiedzialny za problemy kadrowe zespołu. Według niego klub może zostać bez dziewięciu piłkarzy z powodu kontuzji, a Rodrigo Bentancur opuści spotkanie z powodu zawieszenia.

Sytuacja kadrowa Tottenhamu

Jak podaje The Guardian, Pedro Porro wrócił do zdrowia po kontuzji. Andy Robertson, Omar Marmoush i Dominic Solanke są, według oceny trenera, w dobrej formie. Jednocześnie Destiny Udogie nadal pozostaje poza grą, a występ Tosina Adarabioyo stoi pod znakiem zapytania.

James Maddison nie trenował przez trzy dni po poniedziałkowym domowym zwycięstwie nad Coventry i może nie zdążyć się zregenerować. Dejan Kulusevski, który w meczu z zespołem Franka Lamparda rozegrał pierwsze minuty na boisku od maja 2025 roku, wymaga ostrożnego podejścia. Wśród kontuzjowanych są także Lucas Bergvall i Savio.

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De Zerbi zaznaczył, że klub przygotuje pełny raport dotyczący kontuzji pod koniec sezonu. Podkreślił, że ufa personelowi medycznemu, a sytuację z urazami nazwał normalną dla futbolu. Trener podał przykłady Porro, Bergvalla i Robertsona, twierdząc, że ich problemy zdrowotne powstały w okolicznościach niezależnych od klubowych medyków.

Dyscyplina Chelsea

Trener Chelsea Xabi Alonso powiązał poprawę dyscypliny zespołu z emocjonalną kontrolą piłkarzy. W poprzednim sezonie londyński klub otrzymał 11 czerwonych kartek, podczas gdy w obecnej kampanii nie miał jeszcze żadnych wykluczeń.

Alonso powiedział również, że podpisywanie kontraktów z bardziej doświadczonymi zawodnikami pomaga Chelsea zachować spokój w trudnych momentach. W meczu z Tottenhamem zespół zagra bez bramkarza Emiliano Martíneza, który złamał szczękę w spotkaniu z Evertonem. Według trenera w wyjściowym składzie ma wystąpić belgijski bramkarz Mike Penders.

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