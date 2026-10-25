W Australii wyścig MotoGP na torze Phillip Island odwołano z powodu silnego deszczu i ograniczonej widoczności. Według ABC News, miał to być ostatni wyścig MotoGP na tym torze.

Start opóźniono z powodu złej pogody

Wyścig miał rozpocząć się o 14:00. Organizatorzy liczyli na przeprowadzenie go o 16:30, jednak o 15:30 ogłosili jego odwołanie z powodu niewystarczającej widoczności na torze.

Widzowie przez kilka godzin czekali na trybunach w deszczu i silnym wietrze. O 15:45 na torze odbyło się pożegnalne okrążenie zawodników MotoGP.

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Odwołano także inne wyścigi

Wcześniej w niedzielę z powodu warunków pogodowych i problemów z widocznością odwołano wyścig Moto3, trzeci wyścig Australian Superbikes oraz wyścig Moto2. Nie odbyła się również oficjalna poranna rozgrzewka.

Z powodu złej pogody organizatorzy odwołali atrakcje w pobliżu toru, w tym pokaz monster trucków, a także zaplanowane okrążenie legend z udziałem mistrzów świata Micka Doohana, Caseyego Stonera i Wayne'a Gardnera.

W 2027 roku runda MotoGP zostanie przeniesiona z Phillip Island, gdzie odbywała się przez trzy dekady, na uliczny tor w Adelajdzie w Australii Południowej.

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