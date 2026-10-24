Hiszpański zawodnik Ducati Marc Marquez zdobył pole position do Grand Prix Australii MotoGP, mimo upadku na początku drugiej części kwalifikacji. Sesje na torze Phillip Island Grand Prix Circuit w Australii odbywały się w deszczowych i śliskich warunkach, informuje Channel NewsAsia.

Upadek w kwalifikacjach

Siedmiokrotny mistrz MotoGP upadł w czwartym zakręcie, tracąc przyczepność przedniego koła, i wyjechał na trawę. Marquez nie odniósł obrażeń, wrócił do garażu Ducati i zmienił motocykl.

Następnie uzyskał najszybsze okrążenie z czasem 1 minuty i 34,203 sekundy oraz wywalczył czwarte pole position w sezonie. Marquez powiedział, że po błędzie starał się zachować koncentrację i odtworzyć odczucia z motocykla, które miał podczas wolnych treningów.

Pozycje startowe i walka o tytuł

Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął brat Marca, Alex Marquez z Gresini Racing. Trzeci był Francuz Johann Zarco z LCR Honda, który przeszedł przez pierwszą część kwalifikacji i wykorzystał doświadczenie w jeździe w zmiennych warunkach pogodowych.

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Lider mistrzostw i rywal Marqueza w walce o tytuł Jorge Martin, startujący w barwach Aprilii, uzyskał czwarty wynik. Wystartuje z drugiego rzędu zarówno w sobotnim sprincie, jak i w niedzielnym wyścigu głównym.

Na pięć rund przed końcem sezonu, wliczając rundę australijską, Martin ma 355 punktów, a Marquez 353. Kolega Martina z zespołu Marco Bezzecchi, który był dziewiąty w kwalifikacjach, zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej z 309 punktami. Australijczyk Jack Miller z Pramac Racing był najszybszy w pierwszej części kwalifikacji.

Niedzielny wyścig będzie ostatnim dla MotoGP na Phillip Island. W przyszłym roku Grand Prix Australii ma przenieść się na uliczny tor w Adelajdzie.

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