Były szef Red Bulla Christian Horner powiedział, że po decyzji zespołu o niepodpisywaniu kontraktu z Lewisem Hamiltonem doradził Nikiemu Laudzie, aby spróbował zaprosić brytyjskiego kierowcę do Mercedesa. Jak informuje Sky Sports News, przedstawiciele Hamiltona prowadzili wstępne rozmowy z Red Bullem w 2012 roku, przed przejściem kierowcy z McLarena do Mercedesa na początku 2013 roku.

Rozmowy z Red Bullem

Według Hornera Hamilton był zainteresowany przejściem do Red Bulla, który miał wówczas dominujący bolid. Kierowcę reprezentował Simon Fuller, który powiedział Hornerowi, że mogą zawrzeć największą umowę sportową w historii. Według oceny Hornera taki kontrakt wymagałby od Red Bulla znacznych wydatków.

Szefowie Red Bulla, w tym współwłaściciel Dietrich Mateschitz, nie poparli wariantu, w którym Hamilton zastąpiłby Marka Webbera i został partnerem Sebastiana Vettela od 2013 roku. Horner wyjaśnił, że zespół miał już udany skład, a Vettel zdobył wówczas trzy tytuły mistrzowskie z rzędu.

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Rada dla Nikiego Laudy

Po decyzji o utrzymaniu duetu Vettel-Webber Horner, jak powiedział, doradził trzykrotnemu mistrzowi świata Nikiemu Laudzie podpisanie kontraktu z Hamiltonem. Lauda był podczas negocjacji niewykonawczym przewodniczącym Mercedesa. Horner zauważył, że Mercedes miał wówczas trudności z wynikami, mimo występów Nico Rosberga i Michaela Schumachera.

Horner powiązał również przebieg negocjacji z Grand Prix Singapuru we wrześniu 2012 roku. Hamilton prowadził w wyścigu, ale wycofał się z powodu awarii skrzyni biegów, podczas gdy zwycięstwo odniósł Vettel. Zdaniem Hornera wynik ten wzmocnił pozycję Laudy, który ostatecznie przekonał Brytyjczyka do przejścia do Mercedesa.

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