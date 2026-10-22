Grand Prix Australii MotoGP, które odbędzie się w niedzielę na torze Phillip Island w stanie Wiktoria, będzie ostatnim wyścigiem mistrzostw na tym obiekcie. Od 2027 roku australijską rundę serii będzie gościć uliczny tor w Adelajdzie, informuje Channel NewsAsia.

Trzydzieści lat w kalendarzu

Nadmorski tor na południe od Melbourne był częścią kalendarza mistrzostw świata przez 30 lat, nie licząc dwóch sezonów opuszczonych z powodu pandemii COVID-19. Na Phillip Island miały miejsce jedne z najbardziej znanych momentów australijskiego sportu motorowego: Casey Stoner odniósł tam sześć kolejnych zwycięstw w latach 2007–2012, a Mick Doohan w 1998 roku zdobył swój piąty i ostatni tytuł mistrza świata.

Odcinki toru nazwano imionami Stonera, Doohana i Wayne'a Gardnera — pierwszego australijskiego mistrza świata w klasie królewskiej. Gardner wygrał dwa pierwsze australijskie Grand Prix światowej serii w 1989 i 1990 roku. W czwartek setki mieszkańców witały zawodników wzdłuż drogi, gdy ci w procesji przejechali przez most San Remo w drodze na wyspę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przeprowadzka do Adelajdy

Umowa na organizację wyścigu z rządem stanu Wiktoria wygasa po sezonie 2026. Promotor MotoGP, Dorna, proponował przeniesienie rundy do Albert Park w centrum Melbourne, gdzie jesienią odbywa się wyścig Formuły 1, jednak rząd stanowy odrzucił tę propozycję. Następnie władze Australii Południowej zawarły z Dorną umowę na organizację rundy w Adelajdzie.

Dwukrotny mistrz świata Stoner stwierdził, że lokalni organizatorzy zrobili zbyt mało, aby utrzymać wyścig na Phillip Island i stworzyć festiwalową atmosferę podobną do tej podczas rundy Formuły 1. Obecny zawodnik Ducati Marc Marquez, który wygrał na tym torze pięć wyścigów, nazwał go wyjątkowym i widowiskowym.

Przed finałowym weekendem na Phillip Island Jorge Martin z Aprilii prowadzi w mistrzostwach, wyprzedzając Marqueza o dwa punkty. Podczas sobotnich kwalifikacji prognozowany jest deszcz, a niedzielny wyścig może zostać dotknięty przez burzę.

Czytaj nas na