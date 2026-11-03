W Australii zawodnicy męskiej reprezentacji Socceroos i żeńskiej reprezentacji Matildas złożyli pozew przeciwko krajowemu organowi piłkarskiemu Football Australia. Przed Sądem Najwyższym stanu Nowa Południowa Walia reprezentuje ich związek Professional Footballers Australia (PFA), informuje ABC News.

Według AAP PFA domaga się od Football Australia siedmiocyfrowej kwoty w imieniu piłkarzy. Spór dotyczy umowy o podziale dochodów między organem piłkarskim a zawodnikami reprezentacji narodowych.

Spór o przychody komercyjne

Oczekuje się, że związek będzie argumentował, iż warunki umowy o podziale dochodów nie są właściwie realizowane. Kluczowa kwestia sporu prawdopodobnie dotyczy komercyjnych kontraktów Football Australia oraz tego, czy zawodnicy otrzymują sprawiedliwą część dochodów organizacji.

Obecną umowę zbiorową podpisano w 2023 roku. Przewiduje ona, że piłkarze Socceroos i Matildas otrzymują część wpływów związanych z reprezentacjami narodowymi, w tym ze sprzedaży biletów, transmisji i sponsoringu. Opłaty rejestracyjne oraz środki sponsorskie przeznaczone na programy dla młodych piłkarzy nie są objęte tym systemem.

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Reprezentacje narodowe zapewniają do połowy dochodów Football Australia, a udział zawodników w odpowiednich umowach komercyjnych wynosi od 18% do 20%. Umowa zawiera również mechanizmy mające zachęcać zawodników i organ piłkarski do wspólnego dążenia do bardziej korzystnych kontraktów.

Negocjacje w sprawie nowej umowy nie rozpoczęły się

Obecna umowa zbiorowa ma wygasnąć we wrześniu przyszłego roku. Negocjacje dotyczące nowych warunków jeszcze się nie rozpoczęły po tym, jak PFA i A-Leagues nie zdołały wcześniej w tym roku osiągnąć porozumienia w sprawie wynagrodzeń.

PFA odmówiła komentarza, a Football Australia nie odpowiedziała na zapytania dziennikarzy.

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