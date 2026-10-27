W Polsce główny trener męskiej reprezentacji siatkarskiej Nikola Grbić oświadczył, że tenisistka Maja Chwalińska, jego zdaniem, może zostać sportsmenką roku w kraju. W ten sposób ocenił jej zwycięstwo w turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhanie.

Ocena Grbicia

Jak informuje Interia Sport, Grbić nazwał powodem do dumy występy sportowców reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej. Jego zdaniem znaczenie ma nie dyscyplina sportu, lecz poziom zawodników rywalizujących za kraj na świecie.

Trener zaznaczył, że cieszy się z sukcesów Chwalińskiej. Wyraził również opinię, że jej zwycięstwa przyczyniają się do poprawy międzynarodowego wizerunku Polski, i zasugerował, że tenisistka zostanie najlepszą sportsmenką roku w kraju.

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Porównanie z siatkarzami

Męska reprezentacja Polski w siatkówce zdobyła w tym sezonie złote medale w dwóch turniejach i zakończyła go tytułem mistrzów Europy. Jednocześnie Grbić zauważył, że przedstawicielom sportów drużynowych trudniej jest wygrywać indywidualne plebiscyty sportowe niż tenisistom lub lekkoatletom.

W jego ocenie w drużynie uznanie rozkłada się między wielu zawodników, podczas gdy w sporcie indywidualnym uwaga skupia się na jednym sportowcu. Grbić wspomniał również, że Chwalińska była finalistką turnieju we Francji, i uznał to za jej przewagę nad siatkarzami, w tym Wilfredo Leonem, Tomaszem Fornalem i Bartłomiejem Lemańskim.

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