We Francji komisarz National Football League Roger Goodell oświadczył, że NFL rozważa dalsze rozszerzenie programu międzynarodowego i dopuszcza organizację do 16 meczów poza USA w sezonie. W przyszłości liga może również rozważyć utworzenie międzynarodowej franczyzy lub odrębnej dywizji, informuje Sky Sports.

Według Goodella, jeśli NFL zdoła zwiększyć liczbę międzynarodowych spotkań do 16, pozwoli to dotrzeć do mniej więcej takiej samej liczby rynków na świecie. Zaznaczył, że liga powinna wówczas rozważyć możliwość utworzenia międzynarodowej franczyzy lub dywizji.

Debiut NFL we Francji

Wypowiedź padła przed pierwszym meczem NFL we Francji. W niedzielę New Orleans Saints zagrają z Pittsburgh Steelers na Stade de France w Paryżu.

Francja stała się jednym z trzech nowych międzynarodowych kierunków NFL w sezonie 2026, obok Melbourne i Rio de Janeiro. W tym sezonie liga rozegra rekordowe dziewięć meczów międzynarodowych.

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Mecz w Paryżu odbędzie się po trzech kolejnych spotkaniach w Londynie, na stadionach Tottenham i Wembley. W listopadzie w kalendarzu NFL zaplanowano mecze w Madrycie i Monachium, a w przyszłym miesiącu liga ma wrócić do Meksyku.

Przykłady Australii i Londynu

Goodell porównał międzynarodowe ambicje NFL do Formuły 1, która organizuje około 23 wyścigów i mierzy się z wyzwaniami wynikającymi z regularnych podróży. Podkreślił, że liga traktuje mecze międzynarodowe jako długoterminowe projekty, a nie jednorazowe wydarzenia.

Wcześniej w tym sezonie NFL po raz pierwszy rozegrała mecz w Australii: San Francisco 49ers pokonali Los Angeles Rams na stadionie MCG w obecności 100 tysięcy widzów. Goodell nazwał również Londyn podstawą międzynarodowego rozwoju ligi i zaznaczył, że podróże drużyn nie powinny zakłócać ich sezonu.

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