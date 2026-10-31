W Zabrzu w Polsce Górnik i warszawska Legia zremisowały 0:0 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Według Interia Sport, żadna z drużyn nie oddała w meczu strzału w światło bramki.

Sytuacje Górnika

Gospodarze mieli optyczną przewagę w pierwszej połowie i byli bliżej otwarcia wyniku. Przed przerwą Jarosław Kubicki nie wykorzystał okazji, uderzając głową z dogodnej pozycji. Po przerwie Ondřej Zmrzlý trafił w poprzeczkę, a Erik Prekop, który wszedł z ławki, w 86. minucie strzelił nad bramką z sześciu metrów.

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W Legii Bohdan Wjunnyk trafił w boczną siatkę. Według oceny serwisu warszawska drużyna po przerwie zdyscyplinowanie grała w obronie i nie pozwoliła rywalom zdobyć bramki.

Bez zmian na szczycie tabeli

Wszystkie strzały drużyn w meczu były niecelne lub zablokowane. Remis nie pozwolił Górnikowi wrócić na pierwsze miejsce w tabeli: liderem pozostał aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. Dla klubu z Zabrza był to dziesiąty kolejny mecz bez porażki. Legia zachowała również status drużyny niepokonanej na wyjeździe w obecnych rozgrywkach.

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