W Gliwicach w Polsce Górnik Zabrze pokonał Piasta w meczu 1/16 finału Pucharu Polski i awansował do kolejnej rundy turnieju. Regulaminowy czas gry oraz dwie połowy dogrywki zakończyły się wynikiem 0:0, a w serii rzutów karnych skuteczniejsi byli piłkarze z Zabrza.

Jak informuje Interia Sport, w derbach Górnego Śląska Piast oddał 25 strzałów, a Górnik — 16. Gospodarze dziesięć razy trafili w światło bramki, a goście — osiem. W 21. minucie mecz przerwano z powodu zadymienia boiska przez race.

Sytuacje w regulaminowym czasie gry

W pierwszej połowie Kacper Urbański z Górnika strzelał po przyjęciu piłki, jednak bramkarz Piasta Domena Gril obronił uderzenie, po czym piłka trafiła w poprzeczkę. Przed przerwą Gril zatrzymał także Erika Prekopa.

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Najlepszą okazję w drugiej połowie miał Samuel Ntamak: po podaniu Leandro Sanki strzelał z pięciu metrów, ale posłał piłkę za linię boczną. W 81. minucie Quentin BuaGard z Piasta trafił w słupek, a bramkarz Górnika Tomasz Loska poradził sobie także z dobitką Hugo Vallejo. W dogrywce Ondřej Zmrzlý z Górnika również trafił w słupek.

Decydująca seria

W serii rzutów karnych Gril obronił strzał Urbańskiego, a Loska zatrzymał próbę Jakuba Łabojki. Następnie trafili Rafał Janicki i Ntamak. Erik Janža wykorzystał swój strzał dla Górnika, a Loska obronił uderzenie Vallejo. W czwartej próbie Juande Rivas z Piasta strzelił ponad bramką, po czym Górnik wywalczył awans do 1/8 finału i będzie kontynuował obronę tytułu.

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