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Hyrox uznany za dyscyplinę World Triathlon w ramach partnerstwa — BBC Sport

UA.NEWS 29 października 2026 00:08
Hyrox uznany za dyscyplinę World Triathlon w ramach partnerstwa — BBC Sport

Hyrox zawarł partnerstwo z World Triathlon, w ramach którego hybrydowe wyścigi uznano za dyscyplinę globalnego organu zarządzającego triathlonem. Umowa przybliża Hyrox do deklarowanego celu — uzyskania dla tej dyscypliny statusu olimpijskiego i paraolimpijskiego, informuje BBC Sport.

Trzy formaty wyścigów

Hybrydowe wyścigi będą rozgrywane w trzech formatach — ultimate, fast i ultra. Wszystkie będą sankcjonowane i regulowane przez World Triathlon.

Hyrox nadal będzie odpowiadał za mistrzostwa świata, mistrzostwa kontynentalne i krajowe wśród elitarnych sportowców w formacie ultimate. Format ten odpowiada obecnemu formatowi zawodów Hyrox, natomiast fast i ultra przewidują odpowiednio warianty dyscypliny o wysokiej intensywności i rozszerzone.

Hyrox powstał w 2017 roku jako dyscyplina odbywająca się głównie w pomieszczeniach. Uczestnicy pokonują osiem etapów, z których każdy składa się z kilometra biegu i ćwiczenia fizycznego. Program obejmuje ergometr narciarski, pchanie i ciągnięcie sań, burpee z wyskokiem w dal, wiosłowanie, przenoszenie kettlebella, wykroki z workiem z piaskiem oraz rzuty piłką lekarską o ścianę.

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Krytyka ze strony triathlonistów

Prezydent World Triathlon Antonio Arimany nazwał hybrydowe wyścigi naturalną ewolucją ruchu. Jego zdaniem partnerstwo ma dać federacjom krajowym nowe możliwości pozyskiwania uczestników i nowej publiczności.

Jednocześnie część triathlonistów krytycznie zareagowała na tę decyzję. Brytyjski mistrz olimpijski Alex Yee opublikował ankietę wśród swoich obserwujących: w pierwszych godzinach 82% jej uczestników opowiedziało się przeciwko temu krokowi. Brytyjski triathlonista Max Stapley skrytykował wspólne ogłoszenie, a polska olimpijska triathlonistka Roksana Słupek stwierdziła, że oba sporty nie mają ze sobą nic wspólnego, i podważyła korzyści z partnerstwa dla triathlonu.

Do programu igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich mogą zostać włączone wyłącznie sporty nadzorowane przez uznane federacje międzynarodowe, które przestrzegają Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz Kodeksu Ruchu Olimpijskiego dotyczącego zapobiegania manipulowaniu zawodami.

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