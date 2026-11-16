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Jarmolenko zamierza zakończyć karierę i objąć nowe stanowisko w „Dynamo”

UA NEWS 16 listopada 2026 17:21
Jarmolenko zamierza zakończyć karierę i objąć nowe stanowisko w „Dynamo”

Najlepszy strzelec w historii mistrzostw Ukrainy, Andrij Jarmolenko, zamierza zakończyć karierę zawodowego piłkarza i kontynuować pracę w kijowskim „Dynamo” już na stanowisku kierowniczym.

Oczekuje się, że 37-letni piłkarz zakończy karierę zawodową tej zimy, a następnie dołączy do kierownictwa stołecznego klubu.

Według byłego piłkarza „Dynamo” i reprezentacji narodowej Denisa Bojko, prezes „biało-niebieskich” Ihor Surkis zaproponował Jarmolenko stanowisko dyrektora sportowego, a ten już zaczyna przygotowywać się do pracy w nowej roli po zakończeniu kariery zawodniczej.

Ярмоленко отримав нову роль у ''Динамо''
Ярмоленко отримав нову роль у ''Динамо''

„Jarmolenko na razie nadal występuje na boisku, jednak stopniowo przejmuje obowiązki dyrektora sportowego. Jest już zaangażowany w sprawy wewnętrzne drużyny. Dyrektor sportowy to nie tylko przywożenie i odwożenie zawodników. Ta osoba wchodzi do szatni, rozmawia z piłkarzami. I oczywiście trener powinien otrzymywać wsparcie od kogoś takiego jak Jarmolenko” – powiedział Bojko.

Warto zaznaczyć, że Jarmolenko przedterminowo rozwiąże kontrakt zawodniczy z „Dynamo”. Umowa obowiązuje do końca sezonu, jednak Andrij postanowił zakończyć karierę.

Ярмоленко отримав нову роль у ''Динамо''

O tym opowiedział na kanale YouTube znanego prezentera telewizyjnego i komentatora Igora Cyganika były zawodnik „Dynamo” i reprezentacji narodowej Denys Bojko. 

Wcześniej informowaliśmy, że Jarmolenko podpisał nowy kontrakt z Dynamo.

Jarmolenko strzelił więcej bramek w Pucharze Ukrainy niż Szewczenko.

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