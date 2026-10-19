Igor Kostjuk zwięźle skomentował swoje zwolnienie ze stanowiska trenera w Dynamo

Były główny trener kijowskiego „Dynamo” Ihor Kostjuk zwięźle skomentował swoje zwolnienie ze stanowiska 18 października po porażce swojej drużyny w kolejnym meczu.



18 października Kostjuk został zwolniony ze stanowiska trenera „Dynamo”. Następnie dziennikarz serwisu Tribuna.com zwrócił się do trenera z prośbą o skomentowanie sytuacji i zapytał, czy jest mu teraz wygodnie rozmawiać.

„Z »Tribuną« jest mi niezręcznie” – odpowiedział Kostjuk.

Prezes kijowskiego „Dynamo” Ihor Surkis po meczu z „Polissjem” zwolnił Ihor Kosciuka ze stanowiska głównego trenera pierwszej drużyny.

Mecz z „Polissem” zakończył się porażką „Dynamo”, mimo że drużyna z Żytomierza grała w osłabieniu już od piątej minuty spotkania. Bohaterem spotkania został napastnik „Polissia” Ihor Krasnopir, który strzelił trzy bramki.

27 listopada 2025 roku Kostjuk został pełniącym obowiązki głównego trenera pierwszej drużyny „Dynamo”, a 17 grudnia został mianowany na to stanowisko na stałe. W sezonie 2025/2026 pod jego kierownictwem kijowianie zdobyli Puchar Ukrainy.

Przypomnijmy, że polski trener Maciej Kendzorek tymczasowo stanął na czele kijowskiego „Dynamo” po zwolnieniu Igora Kostyuka. Decyzja została podjęta po porażce stołecznego klubu z „Polissją” z Żytomierza wynikiem 1:3 w dziewiątej kolejce ukraińskiej Premier-ligi.

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