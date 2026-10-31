Rada Krykieta Indii włączyła szybkiego bowlera Aaqiba Nabiego do kadry reprezentacji na pierwsze trzy jednodniowe mecze międzynarodowe z Nową Zelandią. Jak informuje Channel NewsAsia, 29-letni zawodnik był początkowo zgłoszony jedynie na czwarty i piąty mecz serii.

Zastępstwo z powodu kontuzji

Nabi dołączył do zespołu od początku serii dzień po tym, jak Prasidh Krishna wypadł z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego. We wrześniu Nabi zadebiutował w reprezentacji Indii w meczu z Indiami Zachodnimi.

Skład na początek serii

Kapitanem Indii w pierwszych trzech meczach będzie Shubman Gill. W składzie znaleźli się także Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Axar Patel, Ishan Kishan, Mohammed Siraj i Kuldeep Yadav.

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Wśród pozostałych zawodników w składzie są Naman Dhir, Anshul Kamboj, Gurnoor Brar, Ruturaj Gaikwad i Arshdeep Singh. Nitish Kumar Reddy zagra tylko w pierwszym meczu.

Seria pięciu ODI potrwa od 4 do 15 listopada. Po niej Indie i Nowa Zelandia rozegrają dwumeczową serię testową, która rozpocznie się 19 listopada. W czwartym i piątym ODI reprezentację Indii poprowadzi Shreyas Iyer.

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