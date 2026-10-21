Polska Industria Kielce 21 października w Lucernie pokonała szwajcarski HC Kriens-Lucerne 32:30 w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów w piłce ręcznej. Zwycięstwo zagwarantowało drużynie z Kielc awans do drugiego etapu turnieju, informuje Interia Sport.

Przewaga przed przerwą

Przed rozpoczęciem spotkania drużyny miały taką samą liczbę punktów. Porażka gości różnicą większą niż jedna bramka pozbawiłaby ich szans na kontynuowanie występów w drugiej fazie rozgrywek. W meczu u siebie Industria wcześniej pokonała Szwajcarów minimalną różnicą — 30:29.

Lepiej spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy grali z siedmioma zawodnikami w polu i dwoma obrotowymi. Jednak po około 15 minutach Industria poprawiła grę w obronie i objęła prowadzenie. W pierwszej połowie skuteczni byli Julien Bos, który wykorzystał wszystkie pięć rzutów, oraz Theo Monar — zdobył sześć bramek przed przerwą. Polski klub zakończył pierwszą połowę prowadząc 19:17.

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Nerwowa końcówka meczu

Na początku drugiej połowy Kriens-Lucerne szybko wyrównał wynik. W 40. minucie zawodnik gospodarzy Jérôme Müller otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za faul na Michale Olejniczaku. Później bramkarz Industrii Dejan Milosavljević obronił rzut karny Jonasa Schelkera, a zespół objął prowadzenie 26:24.

Szwajcarski klub ponownie wyrównywał wynik — na 28:28 i 29:29. Decydujące okazały się gole Piotra Jarosiewicza pod koniec spotkania oraz celny rzut Alexa Vlaha w ostatniej minucie. Najskuteczniejszym zawodnikiem Industrii był Theo Monar z ośmioma bramkami. Po pięć razy trafili Bos, Artem Karalek i Alex Vlah.

Industria Kielce przejdzie do drugiego etapu bez punktów: zostaną tam zaliczone jej dwie porażki z niemieckim Magdeburgiem. Następny mecz polska drużyna rozegra z norweskim Kolstadem.

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