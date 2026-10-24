Po posiedzeniu Rady FIFA, które odbyło się 15 października w Zurychu w Szwajcarii, prezydent organizacji Gianni Infantino oświadczył, że ma poparcie „ogromnej, ogromnej większości” świata piłki nożnej. W wywiadzie dla BBC Sport odrzucił również pytania o możliwą rezygnację po wycofaniu kontrowersyjnej propozycji przekazania części praw komercyjnych FIFA prywatnej firmie inwestycyjnej. Informuje o tym Anadolu Agency.

Infantino stwierdził, że różnice zdań w światowej piłce nożnej są normalne, jednak po omówieniu różnych stanowisk należy iść dalej. Wezwania do jego rezygnacji nasiliły się dwa miesiące temu w związku ze sporem wokół projektu FIFA Forward Enterprise.

Wycofanie projektu FFE

Propozycja zakładała przekazanie części praw komercyjnych FIFA prywatnej firmie inwestycyjnej za pośrednictwem nowej struktury komercyjnej. W szczególności chodziło o prawa związane z turniejami FIFA, w tym mistrzostwami świata.

We wrześniu angielska Premier League, niemiecka Bundesliga, hiszpańska La Liga i włoska Serie A wezwały do fundamentalnej reformy FIFA. Oskarżyły organ zarządzający światową piłką nożną o nadmierną koncentrację uprawnień regulacyjnych, handlowych i politycznych w urzędzie prezydenta.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plan FFE wycofano w ciągu kilku dni od ujawnienia jego szczegółów, co wywołało krytykę ze strony prezydentów kilku konfederacji piłkarskich i czołowych europejskich lig.

Poparcie Azjatyckiej Konfederacji

Na posiedzeniu Rady FIFA 15 października Infantino przeprosił za błędy w komunikacji i konsultacjach dotyczących propozycji. Przewodnicząca Angielskiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezydentka FIFA Debbie Hewitt oświadczyła, że po trzech i pół godziny dyskusji wiele pytań nadal pozostało bez odpowiedzi.

Jednocześnie prezydent Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej szejk Salman bin Ibrahim Al Chalifa wyraził poparcie dla kandydatury Infantino na nową kadencję prezydencką. Wcześniej on, wraz z szefami UEFA i CONCACAF, krytykował projekt FFE, nazywając go fundamentalnym naruszeniem zaufania. Infantino kieruje FIFA od 2016 roku i będzie kandydował w wyborach na prezydenta organizacji w marcu 2027 roku.

Czytaj nas na