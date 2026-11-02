Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej FIVB prowadzi konsultacje w sprawie kalendarza na lata 2029–2032. Zgodnie z projektem lato byłoby przeznaczone na Ligę Narodów, a rozgrywki reprezentacyjne na poziomie mistrzowskim mogłyby zostać przeniesione do zimowego okna w grudniu i styczniu, informuje Interia Sport.

Włoskie kluby przeciw zmianom

Właściciel i prezes włoskiego klubu Sir Susa Scai Perugia Gino Sirci wezwał do zablokowania inicjatywy FIVB. Jego zdaniem zimowa przerwa na mecze reprezentacji zmniejszy widownię turniejów klubowych i przychody sponsorskie, a także stopniowo osłabi rolę klubów.

Sirci rozpoczął kampanię z hashtagiem NoClubsNoVolley, co oznacza „Bez klubów nie ma siatkówki”. Wraz z trzema zawodnikami zespołu, w tym Kamilem Semeniukiem, oraz trenerem Angelo Lorenzettim wezwał do zatrzymania nowego kalendarza. Według Interia Sport Perugię w sprzeciwie wobec projektu może wesprzeć 25 klubów.

Lorenzetti ostrzegł, że nowy schemat może zwiększyć ryzyko kontuzji. Semeniuk zwrócił także uwagę na znaczne obciążenie fizyczne i psychiczne siatkarzy oraz możliwy brak czasu na pełne treningi dla zespołów występujących we wszystkich turniejach.

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Polska federacja popiera projekt

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski poparł zaproponowany kalendarz. Zauważył, że kluby obecnie tracą zawodników na pięć–sześć miesięcy z powodu meczów reprezentacji, a po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego we wrześniu seniorskie reprezentacje nie mają aktywności aż do końca maja.

Według Świderskiego nowy schemat przewiduje 35 tygodni dla kalendarza klubowego zamiast obecnych 29–30. Zgodnie z aktualnym projektem sezon klubowy kończyłby się w drugiej połowie maja, a kolejny mógłby rozpocząć się pod koniec sierpnia. Jednocześnie przyznał, że dokument ma niedociągnięcia, w szczególności dotyczące organizacji klubowych mistrzostw świata pod koniec sezonu.

Ekspert Polsat Sport Jakub Bednaruk dostrzegł w reformie możliwość uporządkowania transferów poprzez osobne okno negocjacyjne. Jak powiedział, zmiany popierają Polska, Turcja i Japonia. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, zacznie obowiązywać w sezonie po igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

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