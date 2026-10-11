Media we Włoszech poinformowały o nowym naciągnięciu mięśnia u polskiego napastnika Juventusu Arkadiusza Milika. Według Interia Sport, o problemach zdrowotnych 32-letniego piłkarza poinformował również dziennikarz Mirko Nicolino.

Rehabilitacja przerwana

Serwis tuttojuve.com pisze, że Milik doznał nowego urazu mięśniowego, przez który był zmuszony ponownie przerwać rehabilitację. Zaznaczono tam, że napastnik miał ostatnio szereg problemów fizycznych i próbował wrócić do regularnych występów.

Jak podaje Interia Sport, Milik rozegrał w tym roku tylko dwa oficjalne mecze, przy czym oba w poprzednim sezonie. W obecnej kampanii nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych Juventusu z powodu kontuzji, które zahamowały jego karierę.

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Nie zgłoszony do Serie A i europejskich pucharów

Polak nie został wpisany do kadry turyńskiego klubu na mecze Serie A i europejskich pucharów. Dlatego potencjalnie mógłby zagrać jedynie w spotkaniach Pucharu Włoch.

Według tuttojuve.com, powołującego się na Gazzettę, głównym zadaniem Milika pozostaje powrót do zdrowia bez zbędnego ryzyka. Termin rehabilitacji piłkarza po nowym urazie nie został na razie podany.

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