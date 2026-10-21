W Polsce skrzydłowy Jakub Kamiński, który przedwcześnie opuścił wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji z powodu kontuzji, może wkrótce wrócić do zdrowia. Według Przeglądu Sportowego Onet ma być dostępny dla trenera Marco Silvy od początku przyszłego tygodnia, informuje Interia Sport.

Kontuzja podczas zgrupowania

Kamiński doznał urazu w pierwszym meczu wrześniowo-październikowego zgrupowania reprezentacji Polski przeciwko Bośni i Hercegowinie w dywizji B Ligi Narodów UEFA. Z powodu kontuzji 24-letni piłkarz opuścił zgrupowanie reprezentacji wcześniej niż planowano.

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Możliwy powrót do reprezentacji

Interia Sport poinformowała, że aktualizacja dotycząca stanu zdrowia zawodnika pojawiła się 21 października. Według Przeglądu Sportowego Onet Kamiński ma wkrótce w pełni wyleczyć się z kontuzji i być do dyspozycji Marco Silvy na początku przyszłego tygodnia.

Jeśli piłkarz wróci do zdrowia zgodnie z tym harmonogramem, może być również dostępny dla Jana Urbana podczas następnego zgrupowania reprezentacji Polski. W listopadzie polska drużyna ma zagrać z Rumunią 14 listopada i ze Szwecją 17 listopada.

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