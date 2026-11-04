Kanada nie dopuści Rosjan i Białorusinów do młodzieżowych MŚ w hokeju — Channel NewsAsia
Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że rosyjscy i białoruscy hokeiści nie wystąpią na młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Albercie. Turniej ma się odbyć pod koniec grudnia i na początku stycznia, informuje Channel NewsAsia.
Oświadczenie Marka Carneya
Według Carneya Kanada nie pozwoli sportowcom z Rosji i Białorusi reprezentować swoich krajów w zawodach w Kanadzie, dopóki trwa wojna przeciwko Ukrainie. Osobno wyjaśnił, że rosyjskiej drużyny nie będzie właśnie na młodzieżowych mistrzostwach świata.
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Premier Kanady złożył to oświadczenie podczas transmitowanej w telewizji konferencji prasowej po szczycie na Antigui. Nazwał wojnę Rosji przeciwko Ukrainie nielegalną, nieuzasadnioną i straszliwą.
Decyzja arbitrażu sportowego
Kanada wcześniej potępiła decyzję Sportowego Sądu Arbitrażowego, który w ubiegłym tygodniu zezwolił Rosjanom na udział w zawodach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Tego samego dnia federacje hokejowe Norwegii, Danii, Szwecji i Czech oświadczyły, że nie zagrają przeciwko Rosji na mistrzostwach świata mężczyzn zaplanowanych na przyszły rok w Niemczech.