Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że rosyjscy i białoruscy hokeiści nie wystąpią na młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Albercie. Turniej ma się odbyć pod koniec grudnia i na początku stycznia, informuje Channel NewsAsia.

Oświadczenie Marka Carneya

Według Carneya Kanada nie pozwoli sportowcom z Rosji i Białorusi reprezentować swoich krajów w zawodach w Kanadzie, dopóki trwa wojna przeciwko Ukrainie. Osobno wyjaśnił, że rosyjskiej drużyny nie będzie właśnie na młodzieżowych mistrzostwach świata.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Premier Kanady złożył to oświadczenie podczas transmitowanej w telewizji konferencji prasowej po szczycie na Antigui. Nazwał wojnę Rosji przeciwko Ukrainie nielegalną, nieuzasadnioną i straszliwą.

Decyzja arbitrażu sportowego

Kanada wcześniej potępiła decyzję Sportowego Sądu Arbitrażowego, który w ubiegłym tygodniu zezwolił Rosjanom na udział w zawodach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Tego samego dnia federacje hokejowe Norwegii, Danii, Szwecji i Czech oświadczyły, że nie zagrają przeciwko Rosji na mistrzostwach świata mężczyzn zaplanowanych na przyszły rok w Niemczech.

Czytaj nas na