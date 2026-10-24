W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healy ma ogłosić przeznaczenie 7 mln funtów na kompleksowe badanie możliwości złożenia kandydatury na organizację igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w północnej Anglii w latach 40. XXI wieku. Informuje o tym The Guardian.

Finansowanie zostanie przeznaczone na ocenę zasadności potencjalnej kandydatury. Jeśli zakończy się ona powodzeniem, igrzyska mogłyby odbyć się w północnej Anglii w latach 40. XXI wieku. Byłyby to pierwsze igrzyska olimpijskie i paralimpijskie w Wielkiej Brytanii od Londynu 2012.

Co będzie badane

Badanie ma określić, jak igrzyska mogłyby zostać zorganizowane w praktyce. W szczególności ocenione zostaną potrzebne rodzaje obiektów sportowych, połączenia transportowe, możliwy koszt projektu oraz perspektywy pomyślnego złożenia kandydatury.

Do prac planowane jest zaangażowanie rządu, UK Sport, burmistrzów północnej Anglii, Brytyjskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego oraz ParalympicsGB. To właśnie stowarzyszenia olimpijskie i paralimpijskie będą ostatecznie odpowiedzialne za złożenie kandydatury.

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Poparcie dla inicjatywy

W maju rząd już zlecił UK Sport przygotowanie oceny, która może zostać wykorzystana przy potencjalnej kandydaturze na organizację międzynarodowego wydarzenia sportowego w latach 40. XXI wieku. W czerwcu burmistrzowie z różnych regionów północnej Anglii spotkali się w Sheffield, aby omówić taką możliwość.

Ponad 40 olimpijczyków, paralimpijczyków i sportowców elity poparło inicjatywę we wspólnym oświadczeniu. Wśród nich są Laura Kenny, Jason Kenny, Sarah Storey, Beth Tweddle i Tom Pidcock.

Andy Burnham oświadczył, że kandydatura olimpijska mogłaby otworzyć nowe możliwości dla miast i miasteczek kraju. Healy zaznaczył również, że doświadczenie Londynu 2012 pokazuje zdolność Wielkiej Brytanii do organizowania światowych wydarzeń sportowych.

Brytyjskie Stowarzyszenie Olimpijskie, ParalympicsGB i UK Sport we wspólnym oświadczeniu z zadowoleniem przyjęły informacje o finansowaniu. Jednocześnie burmistrz Londynu Sadiq Khan wcześniej krytykował pomysł kandydatury bez brytyjskiej stolicy, nazywając jej pominięcie straconą szansą.

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