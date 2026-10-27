Michael Carrick pozostanie głównym trenerem Manchesteru United na sobotni mecz Premier League przeciwko Chelsea. Jak informuje Sky Sports, we wtorek Carrick poprowadził trening zespołu. Wraz z piłkarzami będzie miał możliwość odwrócenia obecnej sytuacji.

Seria bez zwycięstw

Manchester United nie wygrał w ośmiu kolejnych meczach we wszystkich rozgrywkach. Seria trwała nadal po niedzielnej domowej porażce 0:3 z Bournemouth na Old Trafford w Premier League.

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Po ośmiu meczach ligowych zespół ma siedem punktów. Znajduje się o jeden punkt i dwie pozycje nad strefą spadkową.

Następne mecze

Wyjazdowe spotkanie z Chelsea odbędzie się w sobotnie popołudnie i rozpocznie trudny tydzień dla Manchesteru United. Następnie zespół podejmie Romę, a później rozegra mecz Premier League przeciwko Aston Villi.

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