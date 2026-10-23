Polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak oddał w piątek skok na 144 metry podczas kwalifikacji do Letniego Grand Prix w Klingenthal w Niemczech. Przeleciał skocznię o cztery metry i zakończył próbę telemarkiem, informuje Interia Sport.

Próba kwalifikacyjna

Kwalifikacje wyłoniły uczestników sobotniego konkursu. Wzięli w nich udział czołowi skoczkowie, a gdy Tomasiak usiadł na belce startowej, liderem był Austriak Jan Hörl.

Przed kwalifikacjami Polak zajął 10. i 12. miejsce w próbach treningowych. Skok na 144 metry oddał w kwalifikacjach.

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Sprawdzenie formy

Wcześniej, po mistrzostwach Polski, Tomasiak powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że ogólnie jest zadowolony ze swoich postępów, choć nie wszystkie skoki go satysfakcjonowały. Według niego poziom przygotowania był bliski temu, który wraz z trenerem chcą osiągnąć zimą.

Sportowiec zaznaczył również, że poważniejszym sprawdzianem będzie rywalizacja ze światową elitą. Zawody Letniego Grand Prix w Klingenthal stały się dla niego takim testem przed nadchodzącym Pucharem Świata.

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