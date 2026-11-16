Kazachstan organizuje zgrupowanie treningowe dla ukraińskich dzieci-sportowców

Kazachstan jest gotowy przyjąć ukraińskie dzieci-sportowców na zgrupowania treningowe, aby zapewnić im możliwość uprawiania sportu w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Ambasada Kazachstanu na Ukrainie wyraziła gotowość do pomocy w organizacji takich zgrupowań. Poinformował o tym minister ds. młodzieży i sportu Ukrainy Matwij Bidnyj.

„Kazachstan już wielokrotnie przyjmował na wypoczynek ukraińskie dzieci, w szczególności z gmin przyfrontowych, i planuje kontynuować tę inicjatywę. Teraz omówiono możliwość rozszerzenia tego wsparcia również na dziecięce drużyny sportowe” – napisał Bidny na Facebooku po spotkaniu z ambasadorem Kazachstanu na Ukrainie Tolezhanem Barlybaevem.

Strony omówiły również przyszłą wizytę Bidnego w Astanie w celu udziału w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego WADA.

„Planuję spotkać się z ministrem turystyki i sportu Kazachstanu oraz zapoznać się z ich doświadczeniami w zakresie transformacji edukacji i nauki w dziedzinie sportu” – zaznaczył minister.

Poinformował o tym minister ds. młodzieży i sportu Matwij Bidnyj.

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