Kędziorek porównał emocje Jarmolenka do zachowania Ronaldo

Pełniący obowiązki głównego trenera „Dynamo” Maciej Kendzorek wyjaśnił emocjonalne zachowanie Andriya Jarmolenka na boisku.

Według niego skrzydłowy jest bardzo ambitny i dąży do zwycięstwa w każdym meczu.

Polski trener stwierdził, że podoba mu się taka emocjonalność i charakter piłkarza. Podkreślił, że to właśnie te cechy pomogły Jarmolenkowi osiągnąć sukces.

Kendzorek zauważył również, że podobnie zachowuje się Cristiano Ronaldo i wielu innych piłkarzy. Jego zdaniem świadczy to o wysokim poziomie ambicji.

W swoim debiutanckim meczu pod wodzą Kędzierzyka „Dynamo” odniosło zwycięstwo nad „Kudrivką” wynikiem 3:1. Jarmolenko wystąpił w wyjściowym składzie, ale w drugiej połowie został zmieniony.

Napastnik „Arsenalu” Bukayo Saka może opuścić nawet osiem tygodni z powodu kontuzji mięśnia czworogłowego, której doznał w meczu Ligi Mistrzów przeciwko „Bawarii” na „Allianz Arenie”. 25-letni piłkarz został przedwcześnie zmieniony w meczu, który zakończył się remisem 2:2.

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Francuski „Marsylia” przegrała z austriackim „Sturmem” w Grazu w Austrii w meczu trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Europy.

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