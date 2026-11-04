Kenijska żeńska reprezentacja w rugby siedmioosobowym pokonała Australię 17:12 w finale Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Dakarze w Senegalu i zdobyła złoty medal. To pierwszy złoty medal dla kenijskiej drużyny na jakichkolwiek igrzyskach olimpijskich, informuje Nation Kenya.

Decydujące przyłożenie w dogrywce

Podstawowy czas meczu zakończył się remisem 12:12. W dogrywce zwycięskie przyłożenie dla Kenijek zdobyła Mitchell Chemtai. W pierwszej połowie Zain Hibo wyrównała po przyłożeniu Australijki Darcy Mackay — 5:5.

Po przerwie Grace Buchanan wyprowadziła Australię na prowadzenie, a Billie Beckus podwyższyła przyłożenie. Później Beckus otrzymała czasowe wykluczenie za przewinienie, po czym Kenia odpowiedziała przyłożeniem Josephine Kerubo. Diana Wanjiru podwyższyła je i wyrównała wynik, doprowadzając do dogrywki.

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Droga do finału

W fazie grupowej kenijska drużyna zajęła drugie miejsce w grupie A. Pokonała Chiny 12:5 i Senegal 19:0, ale uległa Australii 5:17. W półfinale Kenijki wygrały z Madagaskarem 15:5, podczas gdy Australia pokonała Czechy 19:10.

W meczu z Madagaskarem przyłożenia zdobyły Evelin Afande i Mikeal Mmboga, która dwukrotnie przekroczyła linię punktową rywalek. Wcześniej najlepszym wynikiem żeńskiej reprezentacji Kenii w rugby siedmioosobowym było zwycięstwo w kobiecym Pucharze Afryki w rugby siedmioosobowym w 2018 roku.

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