W Stambule w Turcji Kenijczyk Philimon Kiptoo Kipchumba wygrał bieg mężczyzn podczas 48. Maratonu Stambulskiego i ustanowił nowy rekord trasy. Dystans 42,195 km pokonał w czasie 2 godzin, 8 minut i 44 sekund.

Nowy rekord trasy

Według Anadolu Agency Kipchumba poprawił poprzedni rekord o jedną minutę. W 2019 roku ustanowił go inny reprezentant Kenii, Daniel Kibet, uzyskując czas 2 godzin, 9 minut i 44 sekund.

Drugie miejsce w biegu mężczyzn zajął Etiopczyk Sufaro Woliyi Kebeto, a trzeci na mecie był Kenijczyk Vincent Kipyegon Rono. Maraton zorganizowała firma Spor Istanbul, będąca spółką zależną władz miejskich Stambułu. Trasa rozpoczynała się po azjatyckiej stronie miasta w pobliżu Mostu Męczenników 15 Lipca i kończyła na placu Sultanahmet.

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Etiopki zajęły całe podium

Bieg kobiet wygrała reprezentantka Etiopii Kasanesh Ayenew Baze z czasem 2 godzin, 24 minut i 40 sekund. Jej rodaczka Azmera Abreha Gdey zajęła drugie miejsce, tracąc do zwyciężczyni siedem sekund. Trzecie miejsce zajęła kolejna Etiopka, Diribe Girko Alemu, która uzyskała czas 2 godzin i 25 minut.

Najlepszy wśród tureckich zawodników w elitarnej kategorii mężczyzn był Huseyin Can — zajął 11. miejsce z czasem 2 godzin, 17 minut i 53 sekund. Mert Girmalegesse finiszował na 12. pozycji, Halil Yasin na 14., Ahmet Alkanoglu na 15., a Yavuz Agrali na 16.

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