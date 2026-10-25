Kenijskie bokserki wygrały cztery kategorie wagowe i zajęły pierwsze miejsce w kobiecej klasyfikacji medalowej mistrzostw Afryki w boksie. Poinformował o tym Nation Kenya.

Finały w Nairobi

Finały Mistrzostw Afryki w Boksie Elity odbyły się 22 października 2026 roku w centrum sportowym Kasarani w Nairobi. Na fotografii opublikowanej przez redakcję uwieczniono medalistki po finałowych pojedynkach.

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Medalistki w wadze muszej

W wadze muszej złoty medal zdobyła reprezentantka Kenii Grace Atieno. Srebrny medal otrzymała Veronica Mapunda z Tanzanii, a brązowy — Wakwaza Roshda z Ugandy.

Na zdjęciu Atieno stoi pośrodku obok Mapundy i Roshdy. W podpisie pod fotografią wskazano je odpowiednio jako zdobywczynie złotego, srebrnego i brązowego medalu. Autorem zdjęcia jest Evans Habil z Nation Media Group. Materiał Nation Kenya jest datowany na 24 października 2026 roku.

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