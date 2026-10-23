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Kenijska maratonka Jepchirchir tymczasowo zawieszona po teście na EPO — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 23 października 2026 14:42
Kenijska maratonka Jepchirchir tymczasowo zawieszona po teście na EPO — Channel NewsAsia

W Kenii 33-letnia maratonka Peres Jepchirchir została tymczasowo zawieszona po tym, jak próbka pobrana poza zawodami dała niekorzystny wynik analityczny dotyczący EPO. W piątek poinformowała o tym Athletics Integrity Unit.

Próbka pobrana poza zawodami

Próbkę od sportsmenki pobrano w Kenii poza zawodami. Stało się to przed jej zwycięstwem w Maratonie w Sydney. Po otrzymaniu takiego wyniku AIU nałożyła na Jepchirchir tymczasowe zawieszenie w startach.

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O decyzji informuje Channel NewsAsia, powołując się na Athletics Integrity Unit. Materiał CNA opublikowano z oznaczeniem Reutersa jako źródła.

Osiągnięcia sportowe

Jepchirchir jest mistrzynią olimpijską w maratonie. Wcześniej była rekordzistką świata w półmaratonie i czterokrotnie zwyciężała w World Marathon Majors. We wrześniu 2025 roku w Tokio wygrała maraton kobiet na lekkoatletycznych mistrzostwach świata.

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