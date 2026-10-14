Szef zespołu i dyrektor generalny Red Bulla Laurent Mekies podpisał pięcioletnie przedłużenie kontraktu, które przewiduje jego pracę na tych stanowiskach do 2031 roku. Informuje o tym Sky Sports News.

Kontrakt do 2031 roku

Mekies dołączył do Red Bulla w lipcu 2025 roku, przechodząc z siostrzanego zespołu Racing Bulls. Stało się to po zwolnieniu Christiana Hornera, który kierował Red Bullem przez 20 lat.

Akcjonariusze Red Bulla, Chalerm Yoovidhya i Mark Mateschitz, oświadczyli, że przedłużenie umowy odzwierciedla ich zaufanie do przywództwa Mekiesa oraz wspólną wizję długoterminowego rozwoju zespołu. Sam Mekies zaznaczył, że jest dumny z możliwości kontynuowania pracy w Oracle Red Bull Racing, a także podkreślił rolę zespołów Pierre'a Waché i Bena Hodgkinsona w kształtowaniu przyszłości ekipy.

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Pozycja zespołu w sezonie

Informacja o kontrakcie Mekiesa pojawiła się po dwóch pierwszych zwycięstwach Red Bulla w sezonie: Max Verstappen wygrał wyścigi w Malezji i Singapurze. Zespół zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów i traci siedem punktów do trzeciego McLarena.

W sierpniu Verstappen przedłużył kontrakt z Red Bullem do 2030 roku. Isack Hadjar również otrzymał nową umowę do 2027 roku po swoim pierwszym sezonie w Milton Keynes. Przed pracą w Red Bullu Mekies pracował w Ferrari i Międzynarodowej Federacji Samochodowej.

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