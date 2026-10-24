W Indiach drużyna krykieta Mumbai Indians mianowała Kierona Pollarda głównym trenerem na sezon Indyjskiej Premier League w 2027 roku. Zastąpi on Mahelę Jayawardene, który opuścił zespół w ubiegłym tygodniu, podaje Channel NewsAsia.

Przejście ze sztabu trenerskiego

Przed nową nominacją 39-letni Pollard pracował jako trener odbijania w sztabie Jayawardene. Grał w Mumbai Indians w latach 2013–2020 i w tym czasie pięć razy wygrywał Indyjską Premier League.

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Doświadczenie Pollarda

Pollard pomógł również reprezentacji Indii Zachodnich zdobyć tytuł mistrza świata w krykiecie Twenty20 w 2012 roku. W oświadczeniu zaznaczył, że doświadczenie jako zawodnika i trenera dało mu zrozumienie wartości Mumbai Indians oraz odpowiedzialności związanej z reprezentowaniem zespołu.

Nowy trener oświadczył, że chce ściśle współpracować z zawodnikami i sztabem trenerskim, rozwijać talenty zespołu oraz kontynuować jego tradycje. Mumbai Indians dzieli pierwsze miejsce w historii IPL pod względem liczby tytułów — klub ma pięć zwycięstw, jednak od ostatniego mistrzostwa cztery razy w ciągu sześciu sezonów nie awansował do play-offów.

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