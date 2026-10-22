Reprezentacja Chin zdobyła złoto w kobiecej rywalizacji drużynowej na mistrzostwach świata w gimnastyce sportowej w Rotterdamie w Niderlandach, wyprzedzając zespół USA o 0,233 punktu. Chinki uzyskały 165,764 punktu i nie pozwoliły Amerykankom zdobyć ósmego z rzędu tytułu drużynowego.

Decydujące ćwiczenia wolne

Przed ostatnim występem w ćwiczeniach wolnych Qiu Qiyuan musiała uzyskać ponad 12,600 punktu, aby zapewnić Chinom zwycięstwo. Otrzymała 12,833 punktu. Przyniosło to chińskiej drużynie pierwsze złoto mistrzostw świata w kobiecej rywalizacji drużynowej od 2006 roku.

Według Al Jazeery Chiny zajęły również pierwsze miejsce w kwalifikacjach. Japonia była trzecia, tracąc 1,468 punktu do zespołu USA, a Francja zajęła czwarte miejsce.

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Błędy USA na równoważni

Broniąca tytułu reprezentacja USA prowadziła po połowie zawodów dzięki mocnym występom w skoku przez stół i na poręczach asymetrycznych. Skye Blakely była jedyną gimnastyczką w zespole, która występowała również w reprezentacji USA zdobywającej siódmy z rzędu tytuł w 2023 roku.

Jednak 18-letnia Kaylor Dalsi popełniła błąd na równoważni i otrzymała 12,333 punktu. Amerykanki straciły do chińskiej drużyny na tym przyrządzie ponad cztery punkty. Zhang Qingying, która była najlepsza w kwalifikacjach na równoważni, uzyskała za swój występ 15,066 punktu.

W reprezentacji USA nie wystąpiła Simone Biles. 23-krotna mistrzyni świata, w tym pięciokrotna zwyciężczyni rywalizacji drużynowej, zrobiła przerwę w karierze i nie startowała od igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdzie zdobyła trzy złote medale.

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