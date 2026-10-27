W Chinach producent napojów energetycznych Dongpeng i firma mleczarska Mengniu zakończyły współpracę z francuskim piłkarzem Kylianem Mbappé po rozpowszechnieniu w internecie nagrania, na którym miał on żartować z byłego chińskiego przywódcy Mao Zedonga. Informuje o tym France 24.

Oświadczenia firm

Dongpeng oświadczyła, że przestrzega polityki zerowej tolerancji wobec zachowań obrażających uczucia narodowe i natychmiast kończy wszelką współpracę z Mbappé.

Mengniu, którą France 24 nazywa największym producentem produktów mlecznych w Chinach, również ogłosiła natychmiastowe zakończenie partnerstwa z zawodnikiem Realu Madryt i reprezentacji Francji. Firma oświadczyła, że nie akceptuje słów ani działań, które mogą obrażać uczucia chińskiego narodu.

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Nagranie i reakcja

Po pojawieniu się nagrania Mbappé miał powiedzieć, że najzabawniejszym memem, jaki widział, był obraz z jego twarzą nałożoną na portret osoby, którą nazwał chińskim dyktatorem. Według France 24 prawdopodobnie było to odniesienie do memu z wizerunkiem Mao Zedonga.

AFP Fact Check nie zdołał od razu potwierdzić autentyczności nagrania. Po oświadczeniach marek temat zakończenia współpracy Dongpeng z Mbappé stał się najpopularniejszy na chińskiej platformie społecznościowej Weibo.

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