„Kijów-Basket” odniósł zwycięstwo u siebie nad „Zaporożem” w meczu siódmej kolejki sezonu zasadniczego koszykarskiej Superligi. Drużyna Walerija Plekhanowa zakończyła mecz wynikiem 86:71, rewanżując się za druzgocącą porażkę z tym samym przeciwnikiem w pierwszej rundzie.

Szybki

start kijowian i próba odwrócenia losów meczu przez gości

Spotkanie w stołecznym kompleksie sportowym „Veneto” rozpoczęło się od serii gospodarzy 7:1. Zawodnicy z Zaporoża stopniowo zmniejszali stratę, jednak pierwszą kwartę zakończyli z wynikiem 19:23.

Decydująca okazała się druga dziesięciominutówka, którą „Kijów-Basket” wygrał wynikiem 32:14. Podopieczni Plekhanowa zwiększyli przewagę do 22 punktów i na długą przerwę schodzili przy wyniku 55:33.

Po przerwie „Zaporoże” próbowało przywrócić emocje, rozpoczynając trzecią kwartę serią 8:0. Goście wygrali ten fragment 21:12 i zmniejszyli stratę do 13 punktów.

Jednak w ostatniej dziesięciominutówce kijowianie nie pozwolili przeciwnikom zbliżyć się jeszcze bardziej. Gospodarze wygrali ostatnią kwartę 19:17 i doprowadzili spotkanie do zwycięstwa.

„Kijów-Basket” – „Zaporoże” – 86:71 (23:19, 32:14, 12:21, 19:17)

Kto był najlepszy

Głównym bohaterem meczu w szeregach zwycięzców został Javion May. W ciągu 38 minut spędzonych na parkiecie zdobył 20 punktów, zebrał dziewięć piłek i zaliczył siedem przechwytów.

Skutecznie zagrali również Kabaciura, który zdobył 16 punktów, oraz Holod z 13 punktami na koncie.

W składzie „Zaporoża” najlepszym zawodnikiem okazał się Julian Powell, który zaliczył double-double z 23 punktami i 12 zbiórkami. Kolejne 19 punktów zdobył Iledzhi.

Jednym z kluczowych czynników zwycięstwa było lepsze wykorzystanie sytuacji po stratach przeciwnika. Drużyna z Kijowa zdobyła 29 punktów po błędach zawodników z Zaporoża, podczas gdy goście – zaledwie 13.

Co dalej

W niedzielę, 22 listopada, „Kijów-Basket” zmierzy się z „Dnieprem”. Początek meczu zaplanowano na godz. 16:00.

„Zaporoże” tego samego dnia zmierzy się z „Sokołami z Charkowa”. Mecz rozpocznie się o godz. 13:00.

Informację tę podano z powołaniem się na FBU.

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