World Rugby powołała byłą zawodową tenisistkę i menedżerkę Amerykańskiego Stowarzyszenia Tenisowego Megan Rose na stanowisko dyrektorki zarządzającej Męskiego Pucharu Świata w Rugby 2031, który po raz pierwszy odbędzie się w USA. Informuje o tym The Guardian.

Rose nazwała tę nominację wielkim zaszczytem i zaznaczyła, że Puchar Świata w Rugby jest jednym z najważniejszych wydarzeń światowego sportu. Jej zdaniem turniej w 2031 roku daje możliwość przyciągnięcia do rugby kolejnych milionów Amerykanów oraz zapewnienia trwałego wpływu na rozwój tej dyscypliny w kraju.

Doświadczenie w tenisie

W trakcie kariery sportowej Rose pięć razy uzyskała status All-American, reprezentując Uniwersytet Miami, a także została halową mistrzynią kraju. Występowała w cyklu WTA, po czym trenowała kobiecą drużynę tenisową Uniwersytetu Princeton, która zdobyła mistrzostwo Ligi Bluszczowej.

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Później Rose pracowała w WTA oraz Amerykańskim Stowarzyszeniu Tenisowym. W USTA pełniła funkcję dyrektorki zarządzającej ds. dużych turniejów i kierowała amerykańską olimpijską reprezentacją tenisową.

Turnieje w USA i Australii

Dyrektor wykonawczy World Rugby Alan Gilpin oświadczył, że doświadczenie Rose w organizowaniu wydarzeń sportowych, jej wizja oraz znajomość amerykańskiego rynku sportowego czynią ją odpowiednią kandydatką do tego projektu.

Australijczycy będą gospodarzami dwóch kolejnych Pucharów Świata w Rugby: męskiego w 2027 roku i kobiecego w 2029 roku. USA zorganizują turniej mężczyzn w 2031 roku oraz kobiecy Puchar Świata w 2033 roku. Ponad 68 tys. widzów obejrzało w Baltimore mecz RPA z Nową Zelandią, co ustanowiło rekord frekwencji na meczu rugby union na terenie USA.

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