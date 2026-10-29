Były zawodnik CSKA, „Lokomotywu” i reprezentacji Rosji Andrij Solomatin oświadczył, że ponownie włączył się do wojny przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym rosyjskie media propagandowe.

Solomatin twierdzi, że od sierpnia 2023 roku brał udział w wojnie w szeregach terrorystów z oddziału „Española”. Następnie rzekomo zajmował się własną fundacją charytatywną.

„Niedawno podpisałem kolejny kontrakt. Niektórzy z moich byłych kolegów z służby wstąpili do Bars-22 „Tygrys”, wchodzącej w skład 55. Dywizji Piechoty Morskiej. Wtedy podjąłem decyzję, że również stanę się częścią tej jednostki bojowej. Głównie będę służył w składzie mobilnej grupy ogniowej. W naszym oddziale jest kompania przeciwdziałania oraz kompania, która działa bezpośrednio na „froncie” w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. W ważnych strategicznie obszarach znajdują się tymczasowe punkty obserwacyjne.

Ogółem 70–80% personelu pochodzi z Primorye. Działaliśmy na kierunkach donieckim, briańskim, kurskim i biełgorodzkim, a obecnie – w obwodzie zaporoskim. Muszę sprostać takim wymaganiom bojowym. Tworzymy nową historię, to ogromna odpowiedzialność” – oświadczył 51-letni Solomatin.

Solomatin rozegrał 13 meczów w reprezentacji Rosji, strzelił 1 gola. Brał udział w Mistrzostwach Świata w 2002 roku.

Przypomnijmy, że Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały gwiazdę memu „Źle, źle, nieważne”.

Wcześniej na froncie zlikwidowano gwiazdę rosyjskiego serialu telewizyjnego.

Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały również rosyjskiego mistrza świata w wspinaczce lodowej.

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