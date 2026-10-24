Były kapitan reprezentacji Pakistanu w T20 Salman Ali Agha wrócił do zespołu na domową serię dwóch meczów testowych przeciwko Sri Lance. W 14-osobowym składzie znalazł się także leworęczny spinner Ali Usman, informuje Channel NewsAsia.

Powrót po serii z Anglią

W sierpniu Agha i Usman znaleźli się wśród siedmiu zawodników usuniętych ze składu w trakcie serii po tym, jak Pakistan przegrał dwa mecze testowe z Anglią. Agha został również odwołany ze stanowiska kapitana drużyny w formacie T20 i nie znalazł się w składzie na październikową serię T20 przeciwko Sri Lance.

Jednak 32-letni Agha dobrze spisał się w jednodniowych meczach międzynarodowych przeciwko Sri Lance, zdobywając sto runów w ubiegłą niedzielę. Pierwszy test przeciwko Sri Lance ma rozpocząć się 9 listopada w Rawalpindi.

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Nowi zawodnicy w składzie

Kapitanem Pakistanu pozostanie Babar Azam. Zespół będzie próbował podnieść się po porażce 0:3 z Anglią w serii testowej.

Pakistan zmienił skład pałkarzy, po raz pierwszy powołując Samira Minhasa, Mohammada Tahę i Mohammada Sulaimana. Shan Masood, który w zeszłym miesiącu zdobył 95 runów w trzecim teście przeciwko Anglii, nie znalazł się w składzie.

W składzie znaleźli się także Abdullah Fazal, Arafat Minhas, Azan Awais, Mohammad Abbas, Mohammad Ghazi Ggori, Razalla, Saad Baig i Saud Shakeel.

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