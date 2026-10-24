Były trener Igi Świątek, Wim Fissette, stwierdził, że tenisistki z czołówki rankingu WTA powinny uważniej rozkładać obciążenia i czasami rezygnować z udziału w turniejach. Jak informuje Interia Sport, belgijski specjalista wyraził tę opinię w wywiadzie dla Sport.pl w połowie października.

Rada dla tenisistek WTA

Zdaniem Fissette’a zawodniczki mogłyby brać przykład z Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza w zarządzaniu kalendarzem startów. Uważa on, że okresowe rezygnowanie z niektórych turniejów pomaga unikać przemęczenia i przystępować do zawodów w lepszej kondycji fizycznej.

Fissette zaznaczył, że sportsmenki mogą brać pod uwagę możliwą utratę punktów rankingowych i nagród pieniężnych, jednak kluczowe jest przystępowanie do turniejów z wystarczającym zapasem sił.

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Kalendarz poza obowiązkowymi startami

Trener przyznał, że jego stanowisko różni się od powszechnej opinii. Według niego czołowe tenisistki mają swobodę w kształtowaniu własnego kalendarza. Dodał, że choć zawodnicy dążą do występów w turniejach Wielkiego Szlema i zawodach kategorii WTA 1000, poza obowiązkowymi startami mogą wybierać, gdzie grać.

Świątek pod koniec marca poinformowała o zakończeniu współpracy z Fissette’em po kilku miesiącach pracy. Jej nowym trenerem został Francisco Roig. Pod kierownictwem Fissette’a polska tenisistka między innymi wygrała Wimbledon.

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